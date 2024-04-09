Лавров предупредил Киев об ответственности за атаки на ЗАЭС Лавров: Киев не сможет избежать ответственности за атаки на ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская АЭС

Украине не удастся уйти от ответственности после недавних атак на Запорожскую АЭС, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И. По его словам, на планируемом заседании Совбеза ООН РФ будет добиваться оценки украинских атак на станцию, передает ТАСС.

Мы выносим этот вопрос на специальные заседания исполнительного совета МАГАТЭ, на специальные заседания Совбеза [ООН] и там будем настаивать на необходимости получить прямые без каких-либо увиливаний оценки действий украинского режима, — сказал он.

Министр добавил, что в свете удара по ЗАЭС Россия будет сотрудничать с МАГАТЭ. Лавров подчеркнул, что Россия рассчитывала на фиксацию киевских провокаций против ЗАЭС, когда дала согласие на присутствие на объекте экспертов МАГАТЭ.

Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила, что Вооруженные силы Украины днем в понедельник, 8 апреля, пытались нанести очередной удар дроном-камикадзе по Запорожской атомной электростанции. Отмечается, что аппарат был сбит и упал на крышу шестого энергоблока, угрозы безопасности станции нет.

До этого Запорожская АЭС осталась без питания от последней резервной внешней линии электропередачи. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что внешняя электроэнергия используется на объекте для охлаждения шести атомных реакторов и других функций и эта ситуация «вновь подрывает хрупкую ядерную надежность и ситуацию с безопасностью на объекте».