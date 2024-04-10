Студента из Макеевки задержали за связь с украинской разведкой УФСБ Ростовской области задержало студента за сбор информации о дислокации ВС РФ

Сотрудники УФСБ задержали в Ростовской области студента московского вуза, уроженца Макеевки, сообщили ТАСС в ведомстве. Отмечается, что мужчину подозревают в сборе информации о ВС РФ в интересах спецслужб Украины.

Уроженец г. Макеевка в ДНР, студент одного из московских вузов инициативно вышел на связь с украинскими структурами, связанными со спецслужбами Украины. В январе - феврале 2024 года он передал украинской стороне сведения, которые могли быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации, для нанесения ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры, — говорится в сообщении.

У молодого человека изъяли средства связи, которые он использовал для контактов с украинской стороной. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

Ранее самым молодым фигурантом уголовных дел о госизмене был 21-летний московский студент. Его приговорили к шести годам колонии за покушение на совершение госизмены, поскольку передать данные он не успел.

Также в ЛНР состоялся суд над гражданином РФ, который занимался сбором данным о российских войсках на территории республики, а затем передавал украинским спецслужбам. Мужчину признали виновным и приговорили к 12 годам колонии строгого режима.