Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене, рассказала ТАСС представитель пресс-службы суда. Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Подробности дела засекречены.

Постановлением Лефортовского суда Москвы от 7 ноября в отношении Вердияна Г. К., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена» - NEWS.ru ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказала собеседница агентства.

Детали дела в суде не раскрыли из-за секретности материалов.

Басманный районный суд Москвы ранее продлил на два месяца арест российскому журналисту и оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе, обвиняемому в госизмене и распространении фейков про армию РФ.

По версии следствия, на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России. Как утверждает источник RT в Следственном комитете, публицист якобы получал за это около $30 тысяч в месяц (порядка 1,7 млн рублей).

Позже у Кара-Мурзы нашли британское подданство и американский документ с видом на жительство. У его жены Евгении также есть гражданство США.