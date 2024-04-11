В российском регионе сообщили об отражении террористической атаки ВСУ Минобороны России сообщило об уничтожении БПЛА в Брянской области

Фото: МО РФ

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Уточняется, что дрон был уничтожен около 09:00. О сбитии БПЛА также сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, — указывается в заявлении.

Богомаз уточнил, что украинский БПЛА уничтожен над территорией Севского района, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также нет. По его словам, сейчас на месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Ранее в Курской области сообщили об отражении атаки ВСУ с использованием трех беспилотников. По словам губернатора региона Романа Старовойта, дроны самолетного типа были сбиты в Фатежском районе. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого в селе Доброе Липецкой области зафиксировано падение БПЛА на строящееся здание центральной районной больницы. По словам главы региона Игоря Артамонова, жертв в результате инцидента нет. После падения дрона произошло возгорание на площади четыре квадратных метра. Пресс-служба Министерства обороны России не комментировала информацию.