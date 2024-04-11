Режим воздушной опасности объявлен в одном из регионов РФ Губернатор Артамонов: в Липецкой области введен режим воздушной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим воздушной опасности объявлен на территории Липецкой области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. Силы противовоздушной обороны приведены в повышенную готовность, уточнил он.

Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона, — обратил внимание глава области.

Недавно в Севастополе объявили об угрозе воздушной атаки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Предупреждение он сопроводил видеозаписью с инструкцией по порядку действий в случае объявления сигнала об опасности с воздуха. Глава города порекомендовал укрываться в комнате с несущими стенами на значительном удалении от окна.

До этого глава Калужской области Владислав Шапша отмечал, что российские силы ПВО ночью подавили четыре беспилотника над территорией региона. По его словам, инцидент произошел в Дзержинском районе, пострадавших и разрушений не зарегистрировали.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении над Раменским дрона, летевшего на столицу. Упавшие на землю обломки никого не задели и разрушений не нанесли, подчеркнул градоначальник. В то же время губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял о шести беспилотниках, сбитых в области.