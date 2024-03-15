Четыре дрона ВСУ попытались атаковать Калужскую область Губернатор Шапша: силы ПВО подавили четыре БПЛА в Калужской области

Фото: Минобороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны ночью подавили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины над Калужской областью, написал в своем Telegram-канале глава региона Владислав Шапша. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа, — подчеркнул губернатор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении над Раменским дрона, летевшего на столицу. По данным, упавшие на землю обломки никого не задели и разрушений не нанесли. В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял о шести беспилотниках, сбитых в области.

Кроме того, в Министерстве по региональной безопасности Тульской области рассказали об уничтожении дронов системами противовоздушной обороны в небе над регионом. По данным ведомства, на земле разрушений и пострадавших нет.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал о падении БПЛА в Орле. По его словам, загорелся объект топливно-энергетического комплекса, экстренные службы проводят тушение пожара. Глава региона также попросил население соблюдать бдительность.