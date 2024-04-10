Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Севастополе объявлена воздушная опасность, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Сообщение о тревоге в его Telegram-канале появилось в 09:14 мск. Свою публикацию он сопроводил видеозаписью с инструкцией по порядку действий в случае объявления сигнала об опасности с воздуха.

Внимание всем, воздушная тревога, — написал Развожаев.

Жителям рекомендовано плотно закрыть окна и двери, перекрыть газ, воду и отключить свет. Укрываться необходимо в комнате с несущими стенами на значительном удалении от окна. Если горожанам известно о местонахождении ближайшего укрытия, то им рекомендовано отправиться туда.

Также в это время было перекрыто движение на Крымском мосту. Находящихся в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Накануне над Севастополем раздались мощные взрывы. Жители предположили, что сработала система ПВО. Как рассказали очевидцы, сразу несколько громких хлопков были слышны в Нахимовском районе города и в акватории. Позже Развожаев сообщил, что громкие хлопки издавала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией. Он пояснил, что никакие объекты в городе не пострадали, и призвал доверять только официальным источникам информации.

До этого взрывы произошли в Полтавской области Украины. Местные власти ситуацию не комментировали. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги также звучал в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях.