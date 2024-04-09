Взрывы раздались в Полтавской области Украины

Фото: ДСНС Украины

Взрывы произошли ночью в Полтавской области Украины, сообщило украинское издание «Общественное». Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

Согласно данным онлайн-карты местного Министерства цифровой трансформации, в регионе звучала воздушная тревога. Также сигнал раздался в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Ранее серия взрывов произошла в Одессе, Запорожье и Харьковской области. Официальных сообщений на этот счет не поступало. Кроме того, стало известно, что транзитная подстанция Лосево в Харькове была поражена в результате удара. В городе начались отключения света, что привело к остановке работы местного метрополитена.

Также выяснилось, что в Харькове зафиксированы масштабные разрушения объектов энергетической системы. По словам мэра города Игоря Терехова, в областном центре введены жесткие графики отключений света, однако они не выдерживаются.

Повреждения получил еще один объект критической инфраструктуры в Житомирской области на северо-западе Украины. Глава областной военной администрации Виталий Бунечко рассказал, что он был атакован дронами-камикадзе. Часть беспилотников сбили системы противовоздушной обороны, добавил он.