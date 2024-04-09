«Все спокойно»: Развожаев раскрыл источник хлопков в Севастополе Развожаев: хлопки в Севастополе связаны с уничтожением целей над акваторией моря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Громкие хлопки, которые слышны в Севастополе, издавала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он пояснил, что никакие объекты в городе не пострадали, и призвал доверять только официальным источникам информации.

Громкие звуки, которые были слышно в городе — это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. В городе все спокойно, — написал он.

Ранее над Севастополем раздались мощные взрывы. Жители предположили, что сработала система ПВО. Как рассказали очевидцы, сразу несколько громких хлопков были слышны в Нахимовском районе города и в акватории.

До этого губернатор Севастополя опроверг слухи о подрыве электроподстанции. По его словам, все работает в обычном режиме. Перед этим стала распространяться информация о том, что якобы ГУР Украины совершило подрыв Севастопольской электроподстанции.

24 марта Михаил Развожаев написал, что ВС России отразили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время. Кроме того, российская противовоздушная оборона сбила несколько воздушных целей над городом, при обстреле ребенок получил осколочное ранение. Обломки упали в районе Индустриальной улицы.