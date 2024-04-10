На Крымском мосту ограничили движение автомобилей

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Крымский мост, Крым

На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта, сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переправе. Сообщение об этом появилось в 09:15 мск.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в публикации.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Крымский мост — очень крепкий и защищенный объект, который просто так не уничтожить. Так он отреагировал на слова главы военной разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что сооружение остается приоритетной целью уничтожения для ВСУ. При этом руководитель ГУР отмечал высокий уровень безопасности на объекте.

Военный эксперт Сергей Хатылев в свою очередь отмечал, что переправа через Керченский пролив находится в общей системе обороны Крымского полуострова. По его словам, задачи по защите моста поставлены силам противовоздушной обороны, сухопутным войскам, морским пограничникам, Черноморскому флоту, то есть практически всем родам войск, присутствующим на территории Крыма.