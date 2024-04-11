«Задача выполнена»: российские военные дроном уничтожили группу ВСУ в ДНР МО: военные ВС РФ дроном-камикадзе уничтожили группу ВСУ в Семеновке

Фото: МО РФ

Военнослужащие 114-й бригады 1-го армейского корпуса дроном-камикадзе уничтожили группу ВСУ, спрятавшуюся в здании в поселке Семеновка Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным «Шахтер». По его словам, беспилотник влетел точно в заброшенную постройку, после чего произошел мощный взрыв.

На Авдеевском направлении в поселке Семеновка расчетом БПЛА 114-й бригады 1-го армейского корпуса была замечена группа ВСУ, которая спряталась в здании. Отправили на уничтожение группы дрон-камикадзе, задача выполнена, — отметил собеседник агентства.

Ранее съемочная группа программы «Вести Луганск» попала под обстрел ВСУ на Кременском направлении, где журналисты снимали репортаж. Итогом стало ранение в ногу оператора и контузия у корреспондента, погиб один офицер. При этом противник пытался добить раненых. Для повторной атаки украинские войска использовали беспилотник.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о гибели местной жительницы в ходе атаки ВСУ. По его словам, удалось сбить четыре БПЛА, однако осколки одного из беспилотников попали в автомобиль, погибла девушка. В машине находилась семья из шести человек, пятеро из них госпитализированы.