Девушка погибла от осколков украинского БПЛА в Белгородской области Гладков сообщил о гибели девушки после атаки ВСУ беспилотниками

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область беспилотниками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, удалось сбить четыре БПЛА, однако осколки попали в автомобиль, погибла девушка. В машине находилась семья из шести человек, пятеро из них госпитализированы, добавил глава региона.

В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из 6 человек. К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, — написал Гладков.

Отец погибшей получил закрытую черепно-мозговую травму, мать находится в стрессовом состоянии. Еще один пострадавший, а также двое детей тоже находятся в больнице с травмами головы.

Кроме прочего, осколки посекли вывеску и фасад коммерческого объекта. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что сразу несколько населенных пунктов подверглось атакам Вооруженных сил Украины с помощью беспилотников. В результате четырех атак полностью сгорели два автомобиля. Противник также повредил линию газопередачи.