Бойцы ВСУ вынесли тело пленившего их офицера: новости СВО на вечер 19 июня

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Украинский военнопленный

Плененные во время штурма одного из укрепрайонов ВСУ украинские солдаты вынесли на руках командира штурмового отряда ВС России, который погиб в результате артиллерийского обстрела, сообщил журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, вместе с офицером погиб его заместитель, с которым они перешли в подразделение из ЧВК «Вагнер».

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО на утро 19 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Какие подробности известны о поступке украинских пленных

Медведев сообщил, что узнал об этой истории от офицера, с которым знаком со времен Второй чеченской войны. Он поделился видео из Telegram-канала «Работайте, братья!», на котором боец 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения в одиночку берет в плен четверых солдат противника, прятавшихся в окопе. Как узнал журналист, укрепрайон штурмовали две группы, одной из которых руководил погибший командир. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

Как выяснил Медведев, военный, о котором идет речь, перешел в штурмовое подразделение из ЧВК «Вагнер» вместе с товарищем. Бойцу присвоили звание офицера, а его другу — прапорщика. Когда группа была собрана, их отправили брать штурмом опорник ВСУ. Он был взят, но артиллерийский обстрел не стихал в течение суток.

«Командир и „замок“ (его заместитель. — NEWS.ru), к сожалению ушли, оба 200. Ни один боец, обученный ими, не дрогнул. Все держались. Сержанты взяли командование на себя, до прихода командира роты. А их тела выносили на руках пленные, которых под их командованием группа взяла при штурме опорника», — привел он рассказ знакомого.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Какая обстановка складывается в зоне СВО

Минобороны России сообщает, что подразделения ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. За сутки противник потерял до 1895 человек личного состава и десятки единиц военной техники. Также ведомство отчиталось об отражении семи контратак украинских штурмовых групп и занятии более выгодных рубежей в Донбассе, а также на Запорожье и Харьковщине.

Тем временем ВКС России нанесли удар по позициям и технике ВСУ в 124 районах в зоне СВО. Средства ПВО сбили 43 беспилотника, 10 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и три французские управляемые авиационные бомбы Hammer.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» подконтрольное Киеву село Невское в Луганской Народной Республике. Он предположил, что обстрел мог быть «дружественным огнем» и ошибкой в расчетах артиллеристов или целенаправленным ударом, который может послужить основанием для дискредитации российской армии.

В свою очередь глава Львовской областной администрации Максим Козицкий рассказал, что во Львове было повреждено административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Он утверждает, что урон строению нанесен в ходе ночной атаки беспилотников.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ГД раскрыли число детей, погибших при обстрелах ВСУ

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова заявила, что с 2014 года в результате обстрелов ВСУ погибло около 300 детей. По ее словам, которые привел корреспондент NEWS.ru, потерпевшими за этот период признаны 24 340 детей.

«Потерпевшими [в результате обстрелов ВСУ] признаны 24 340 детей, убито около 300 детей. Ранения получили тысячи детей, среди них из-за подрыва мин погибли 11 детей, ранены 22 ребенка. С начала 2024 года удары ВСУ по мирным объектам усилились на 50%, в этом же году погибли 27 детей, ранены 78 детей», — заявила Кузнецова.

В ходе выступления она продемонстрировала осколки снарядов, которыми ВСУ обстреливали Луганск. Кузнецова подчеркнула, что это вооружение производства стран НАТО. Вице-спикер нижней палаты парламента призвала коллег еще раз проанализировать и увидеть причины молчания международных организаций по этому поводу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анна Кузнецова

В ГД задумались о признании ВСУ террористической организацией

В Госдуме предложили инициировать признание ВСУ, Службы безопасности Украины и республиканского Главного управления разведки террористическими организациями, передает ТАСС. С таким предложением парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних обратилась к Генпрокуратуре и ФСБ.

«Рекомендовать Генеральной прокуратуре Российской Федерации во взаимодействии с Федеральной службой безопасности Российской Федерации инициировать признание Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны Украины террористическими организациями», — отмечается в документе.

О решении инициировать соответствующую процедуру Кузнецова заявила в мае. Она отмечала, что Киев стал «катализатором международного терроризма». По ее словам, преступники со всего мира пользуются инфраструктурой, созданной руководством Украины, для достижения своих преступных целей.

Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«Живой список» вместо коммюнике и «ритуальные танцы» на саммите в Швейцарии

Физической версии коммюнике по итогам мирной конференции по Украине в Швейцарии нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД конфедерации Пьер-Ален Эльчингер. По его словам, документ представляет собой «живой список», к которому могут присоединиться даже те государства, которые не участвовали в конференции.

«Коммюнике не было подписано физически, поэтому физической копии не существует. На сайте МИД Швейцарии совместное коммюнике размещено со списком стран, которые его поддерживают. Это „живой список“, поскольку государства и международные организации могут продолжать присоединяться к коммюнике», — сказал он.

Тем временем представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мирный саммит по Украине представлял собой заведомо провальную инициативу США. Она отметила, что это мероприятие продемонстрировало безуспешность попыток создания эффективной системы безопасности в Европе, а также сравнила его проведение с ритуальными танцами.

Захарова также заявила, что после смены генсека никаких глобальных изменений в НАТО не произойдет. Она пояснила, что фигура генсека в Альянсе «с точки зрения его политического влияния является номинальной». Его функция, по словам дипломата, заключается в озвучивании выработанной в США политики.

Фото: Moncloa/Keystone Press Agency/Global Look Press Саммит в Швейцарии по Украине

Когда Украина получит истребители F-16

Американские истребители F-16 могут еще не скоро появиться на Украине, заявил в разговоре с Lenta.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, Киев для этого должен обучить персонал, а также подготовить аэродромы, которые постоянно попадают под обстрел ВС РФ.

«Должны быть созданы аэродромы с командирскими вышками, радиолокационными станциями. Также нужны технико-эксплуатационные станции, где происходит обслуживание самолета перед вылетом и после. Там должны работать специалисты, которые знают военно-технический английский язык», — объяснил Литовкин.

Как считает эксперт, украинским властям необходимо подготовить порядка 40–50 человек. Сложнее всего оборудовать аэродромы, которые являются мишенями для российских военных и постоянно попадают под обстрелы, добавил Литовкин. Вместе с этим он отмечает, что США не могут разместить предназначенные для Киева истребители в странах НАТО, поскольку они станут законными целями для российских ракет.

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