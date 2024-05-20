В ГД предложили признать госструктуры Киева террористическими организациями Кузнецова: ГД попросит Генпрокуратуру признать структуры Киева террористическими

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Кузнецова

Парламентская комиссия по расследованию преступных действий Киева в отношении детей инициирует признание государственных структур Украины террористическими организациями, заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова на заседании комиссии. По ее словам, соответствующее предложение будет направлено в профильные структуры, в том числе Генпрокуратуру. Трансляцию заседания ведет телеканал «Вместе-РФ».

Кузнецова отметила, что Киев стал «катализатором международного терроризма». По ее словам, преступники со всего мира пользуются инфраструктурой, созданной руководством Украины, для достижения своих преступных целей.

Мы хотим предложить в итоговый доклад включить предложение для профильных структур, в том числе Генеральной прокуратуры, официально инициировать признание структур киевского режима террористическими организациями, — заявила она.

Ранее Кузнецова заявила, что самой острой задачей, которую нужно будет решить новым профильным министрам и ведомствам, это проблема демографии в России. По ее словам, новый вице-премьер, в частности, будет нести ответственность за демографическую политику в стране. Депутат отметила, что надо прежде всего «не затыкать дыры в бюджете региона», а понимать, какие действия в этом направлении будут осуществлены и какой эффект они принесут.