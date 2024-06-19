Военэксперт высказался о сроках поставок F-16 на Украину Военэксперт Литовкин: американские истребители F-16 нескоро появятся на Украине

Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

F-16

Американские истребители F-16 могут еще не скоро появиться на Украине, заявил в разговоре с Lenta.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, Киев для этого должен обучить персонал, а также подготовить аэродромы, которые постоянно попадают под обстрел ВС РФ.

Должны быть созданы аэродромы с командирскими вышками, радиолокационными станциями. Также нужны технико-эксплуатационные станции, где происходит обслуживание самолета перед вылетом и после. Там должны работать специалисты, которые знают военно-технический английский язык, — объяснил Литовкин.

Как считает эксперт, украинским властям необходимо подготовить порядка 40–50 человек. Сложнее всего оборудовать аэродромы, которые являются мишенями для российских военных и постоянно попадают под обстрелы, добавил Литовкин. Вместе с этим он отмечает, что США не могут разместить предназначенные для Киева истребители в странах НАТО, поскольку они станут законными целями для российских ракет.

Ранее Литовкин высказывал мнение, что украинцы смогут освоить F-16 минимум через год. По его словам, трудности могут возникнуть из-за того, что необходимо владеть не просто английским языком, а военно-техническим английским. Кроме того, летчикам необходимо научиться не просто взлетать и садиться, но и вести воздушный бой в одиночку, в паре, звене и эскадрилье.