Военэксперт рассказал, как быстро украинцы смогут освоить истребители F-16 Военэксперт Литовкин: украинцы смогут освоить истребители F-16 минимум через год

Фото: Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

F-16

Украинцы смогут освоить американские истребители F-16 минимум через год, рассказал Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, трудности могут возникнуть из-за того, что необходимо владеть не просто английским языком, а военно-техническим английским.

Даже опытному пилоту, который уже умеет летать на истребителях, требуется от года и больше для обучению работе с F-16. Также нужно знать не просто английский, а военно-технический английский. Как выучили этот язык украинские летчики — вопрос. Именно это может быть причиной того, что американцы «задерживают» обучение пилотов, — объяснил эксперт.

Полковник добавил, что также пилоты должны освоить перечень других навыков для управления этой техникой. Им необходимо научиться не просто взлетать и садиться, но и вести воздушный бой в одиночку, в паре, звене и эскадрилье.

Даже самым опытным летчикам требовался год, чтобы научиться управлять таким истребителем, подчеркнул Литовкин. Поэтому очень маловероятно, что украинцы должны были потратить на обучение всего полгода, подытожил эксперт.

Ранее депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что США целенаправленно затягивают обучение украинских пилотов по управлению американскими истребителями F-16. Она высмеяла утверждения, что летчики испытывают трудности при освоении программы из-за незнания английского языка.