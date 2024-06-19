«Пресловутый пиар»: Захарова сравнила саммит по Украине с ритуальным танцем Захарова: мирная конференция по Украине в Швейцарии оказалась провальной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Мирный саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке представляет собой заведомо провальную инициативу США, поделилась мнением официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, это мероприятие продемонстрировало безуспешность попыток создания эффективной системы безопасности в Европе.

Это та же самая квазимодель, которую выстраивают Штаты, здесь все: их пресловутый пиар и возможности их крупных пиар-компаний, которые придумывают вот такие мероприятия, организуют их — это безусловно еще одно проявление. Взять крупнейшую мировую проблему и пиаровским методами придумать некое квазимеждународно-правовое мероприятие с заведомо провальной и повесткой, и последствиями — про результаты и говорить не приходится — и вокруг этого строить ритуальные танцы, — заявила она.

Захарова также заявила, что после смены генсека никаких глобальных изменений в НАТО не произойдет. Она пояснила, что фигура генсека в Альянсе «с точки зрения его политического влияния является номинальной». Его функция, по словам Захаровой, заключается в озвучивании выработанной в США политики.

До этого стало известно, что Руанда стала третьей страной из участников саммита по Украине, отозвавших подписи под итоговым коммюнике. Страна присоединилась к Иордании и Ираку. Список обновился 17 июня.