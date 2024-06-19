Захарова раскрыла ожидания Москвы от смены генсека НАТО Захарова: глобальных изменений после смене генсека НАТО не произойдет

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Мария Захарова

После смены генсека никаких глобальных изменений в НАТО не произойдет, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пояснила, что фигура генсека в Альянсе «с точки зрения его политического влияния является номинальной». Его функция, по словам Захаровой, заключается в озвучивании выработанной в США политики.

Ничего не изменится в НАТО с приходом нового человека. Никакие доктринальные документы не изменятся, — сказала дипломат.

Действующий глава Альянса Йенс Столтенберг во время визита в США заявил, что страны НАТО близки к тому, чтобы согласовать кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Нидерландов Марка Рютте на пост генсека Блока. Он назвал политика сильным кандидатом. Полномочия Столтенберга истекают 1 октября.

Свою поддержку кандидату уже выразил Будапешт. Премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал о договоре со Столтенбергом о невмешательстве его страны в миссию НАТО на Украине. По его словам, Рютте подтвердил, что он полностью поддерживает эту договоренность.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический блок тревожит оборонное сотрудничество России и КНДР. Также НАТО беспокоят связи России с Китаем и Ираном.