Один жест Путина погрузил НАТО в глубокие размышления Столтенберг: визит Путина в КНДР подчеркнул для НАТО важность отношений с Азией

Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею доказал НАТО, что важно развивать отношения с Азией, заявил на пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. По его мнению, турне российского лидера подчеркнуло «глобальный характер безопасности», передает РИА Новости.

Для нас этот визит подчеркивает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение... Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами: Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией, — сказал генсек.

Столтенберг отметил, что Североатлантический блок тревожит оборонное сотрудничество РФ и КНДР. Кроме того, НАТО беспокоят связи России с Китаем и Ираном.

Политолог Юрий Светов предположил, что Владимиру Путину предстоит деликатная миссия во время визита в КНДР и Вьетнам. Эксперт выразил мнение, что российский лидер хочет наладить отношения с Вьетнамом и поддержать Северную Корею. По его словам, сейчас вьетнамские проамериканские политики были отодвинуты от власти.

Светов напомнил, что с КНДР у России складываются сложные взаимоотношения. По его словам, в свое время Москва помогла Северной Корее отстоять свою независимость. Но, как уточнил эксперт, КНДР остается закрытой и специфической страной.