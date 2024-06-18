В НАТО близки к согласованию кандидатуры Рютте на пост нового генсека

Страны НАТО близки к тому, чтобы согласовать кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Нидерландов Марка Рютте на пост генсека блока, сообщил действующий глава Альянса Йенс Столтенберг во время визита в США. Он также назвал политика сильным кандидатом, передает ТАСС.

Известно, что полномочия нынешнего генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга истекут 1 октября. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт поддержит кандидатуру Рютте. Он также напомнил, что недавно договорился со Столтенбергом о невмешательстве Венгрии в миссию НАТО на Украине.