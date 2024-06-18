«Готова поддержать»: Венгрия определилась с генсеком НАТО Орбан: Венгрия поддержит кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Марк Рютте

Будапешт поддержит кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО, заявил в соцсети Х премьер Венгрии Виктор Орбан. Известно, что полномочия нынешнего генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга истекут 1 октября.

Орбан напомнил, что недавно договорился со Столтенбергом о невмешательстве Венгрии в миссию НАТО на Украине. Венгерский политик подчеркнул, что ему необходимо удостовериться в прочности этого соглашения.

После вчерашней встречи в Брюсселе премьер-министр Марк Рютте подтвердил, что он полностью поддерживает эту договоренность и будет продолжать делать это, если он станет следующим генеральным секретарем НАТО. В свете его обещания Венгрия готова поддержать кандидатуру премьер-министра Рютте на пост генерального секретаря НАТО, — добавил Орбан.

Ранее стало известно, что венгерские власти приняли решение о переоценке роли страны в рамках НАТО. Орбан объявил, что республика не хочет принимать участие в военной миссии Североатлантического альянса в украинском конфликте, так как это может привести к эскалации отношений с Россией и прямому столкновению с ней. Сейчас в Брюсселе формируется соответствующий военный план, в нем и не хочет фигурировать Венгрия. Премьер добавил, что руководство Евросоюза знает о позиции республики.