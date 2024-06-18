Даст ли Пхеньян оружие? Зачем Путин приехал в КНДР, что известно о визите

Фото: Cheng Dayu/Xinhua/Global Look Press

Президент России приехал в Северную Корею. Когда он был там в прошлый раз, какую цель преследует этот визит, как сотрудничают КНДР и РФ?

Что известно о визите Путина в Северную Корею

18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян. По этому случаю столицу Корейской Народно-Демократической Республики украсили портретами президента РФ, российским триколором и приветственными надписями на русском языке.

В аэропорту Путина встречал лидер КНДР Ким Чен Ын. В Корее президент России проведет два дня, 18 и 19 июня. В поездке его сопровождает крупная делегация: первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров.

19 июня запланированы переговоры в различных форматах, в том числе личная встреча лидеров России и КНДР.

Когда Путин в прошлый раз был в КНДР

Последний раз Путин был в Пхеньяне в 2000 году, когда он только стал президентом России. Тогда его приветствовал северокорейский лидер Ким Чен Ир, которому он передал теплые пожелания от председателя Китая Цзян Цзэминя. В КНДР Путин посетил мавзолей-усыпальницу основателя социалистической Кореи Ким Ир Сена — Мемориальный дворец Кымсусан - и возложил цветы к монументу «Советской армии — освободительнице» в Пхеньяне.

Как отмечает сайт Кремля, тогда по итогам переговоров были достигнуты соглашения по противоракетной обороне, а также о совместных действиях в случае сторонней агрессии против одной из стран.

Фото: kremlin.ru Ким Чен Ир и Владимир Путин

Как Россия сотрудничает с КНДР

Специально к визиту была опубликована статья под авторством Путина. Она озаглавлена: «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». Материал вышел в корейской газете «Нодон синмун». Президент рассказал о планах Москвы и Пхеньяна по развитию «альтернативных, неподконтрольных Западу механизмов торговли и взаимных расчетов».

«Нынешний руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ын уверенно следует курсом, заложенным его предшественниками — выдающимися государственными деятелями и друзьями российского народа товарищами Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром. В очередной раз убедился в этом в ходе нашей встречи, которая состоялась в сентябре прошлого года в России на космодроме „Восточный“», — пишет Путин в статье.

18 июня президент Путин одобрил проект Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, он намерен подписать его на встрече с лидером республики Ким Чен Ыном. Темами переговоров также могут стать привлечение рабочей силы из КНДР в Россию, а туристов из РФ - в Северную Корею.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким подчеркнул в беседе с «Абзацем», что интересы России и Северной Кореи совпадают по многим вопросам международной политики.

«Северная Корея — единственная страна в мире, которая заявила о том, что она в одном окопе с Россией в борьбе против однополярного мира. Северная Корея с самого начала специальной военной операции поняла суть этого события. [Когда] на заседании Генеральной Ассамблеи ООН голосовали за резолюцию с осуждением России в связи с СВО, они голосовали против. С этой точки зрения наши стратегические интересы совпадают. Тем более что КНДР выступает за многополярный мир, обеспечение равной безопасности и равноправные взаимовыгодные отношения», — пояснил Ким.

Что известно о поставках из КНДР оружия в Россию

Южная Корея обвиняет Россию в военном сотрудничестве с Пхеньяном, которое запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН. Сеул и Вашингтон разрабатывают меры на случай, если КНДР усилит свой военный потенциал благодаря России.

«Северная Корея экспортировала [в Россию] ракеты и артиллерию, а получала нефть, продовольствие и военные технологии. Северная Корея получила их из России — это наше предположение», — заявил Син Вон Сик.

Южная Корея утверждает, что КНДР отправила России «около 7 тысяч контейнеров с оружием»: это до 3 млн 152-мм снарядов или до 0,5 млн 122-мм ракет. Белый дом утверждает, что Россия пользуется северокорейскими баллистическими ракетами малой дальности Hwasong-11A — якобы обломки таких ракет были обнаружены после ударов по ВСУ.

Москва неоднократно выступала с опровержениями этих бездоказательных заявлений.

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