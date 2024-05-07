«Леденящая угроза Западу»: что пишут мировые СМИ про инаугурацию Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Западные СМИ пишут про инаугурацию Владимира Путина 7 мая, отмечая его долгий срок на посту главы государства. С кем сравнивают Путина на Западе, какую «леденящую угрозу» услышали СМИ в его речи, каких перестановок ожидают в новом правительстве?

С кем сравнили Путина на Западе

The New York Times отмечает, что Путин, который впервые занял президентский пост в 1999 году, стал одним из самых «долговечных» политиков России.

«Если он пробудет на своем посту весь новый шестилетний срок, он станет самым „долговечным“ российским лидером со времен императрицы Екатерины Великой в XVIII веке», — утверждает NYT.

Все западные СМИ без исключения пишут, что Путин якобы находится на посту главы государства «уже 25 лет». Это неверно — он действительно начал сегодня свой пятый президентский срок, однако непрерывно находится на посту президента только с 2012 года, то есть 12 лет. По сроку на посту главы государства он уступает таким российским лидерам, как Иосиф Сталин (почти 31 год), царь Михаил Романов (32 года), Екатерина Великая (34 года), Петр Великий (42 года), Иван III Великий (43 года) и Иван IV Грозный (50 лет).

Что за «леденящую угрозу Западу» нашли в речи Путина

Британское бульварное издание The Mirror нашло в инаугурационной речи Путина «угрозу Западу».

«Путин пригрозил: „Судьбу России мы будем определять сами и только сами“. Кроме того, он сказал: „Я сделаю все, что возможно, все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие“. И добавил: „Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды. Вместе — победим“, — приводит „угрозы“ президента России The Mirror.

Посол Великобритании бойкотировал приглашение на инаугурацию Путина. В британском МИД объяснили это «протестом против СВО».

Фото: kre Владимир Путин

Как на Западе восприняли заявления Путина о переговорах

По версии американского The New York Times, заявление Путина о том, что Россия «не отказывается от диалога с Западом», представляет собой «требование о капитуляции Запада и Украины».

«Разговор — в том числе по вопросам безопасности — возможен. Но на равных, а не с позиции силы, без всякого высокомерия и чванства», — объявил Путин.

Как отмечает NYT, замечание о «переговорах по вопросам безопасности» является отсылкой к попыткам договориться с Западом до начала СВО. В 2021 году Россия в течение четырех месяцев вела переговоры, настаивая на соблюдении «принципа неделимости безопасности» и указывая, что для РФ недопустимо вхождение Украины в НАТО.

Что ожидают на Западе от нового правительства РФ

Европейская версия Politico остановилась на предполагаемой «перетасовке» правительства России после президентских выборов: по их версии, состав правительства «может пролить свет на планы Путина на новый шестилетний срок».

Опрошенные эксперты смогли сообщить лишь то, что власти России озвучивали самостоятельно: главными целями для Путина является производство оружия в условиях СВО, поддержание стабильности экономики, ее защита от санкций и удержание инфляции в целевых рамках.

Politico ожидает появления новых лиц в правительстве России, которые будут набираться из кадров, прошедших СВО. Это связано с тем, что ветераны российской политики — Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Юрий Бортников, Александр Нарышкин, Александр Бастрыкин — все или старше 70 лет или приближаются к этому рубежу. На их места могут прийти неизвестные еще «молодые ястребы», утверждает издание. Однако кто ими будет, пока неизвестно.

Фото: kremlin.ru

Какие страны ЕС отправили послов на инаугурацию Путина

Темой для обсуждения в западных СМИ стали также страны Евросоюза, чьи послы присутствовали на инаугурации. Reuters ранее сообщило, что заявились семь стран. Теперь стало известно, что это Франция, Греция, Кипр, Мальта, Венгрия и Словакия. Собирался также прийти посол Бельгии — однако к утру 7 мая передумал.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков дал жесткую оценку западному бойкоту.

«Послы западных стран, не пришедшие на церемонию вступления в должность президента РФ Владимира Путина, забыли, при ком они аккредитованы и зачем находятся в Москве», — констатировал он.

Читайте также:

Кто придет на поклон? Как инаугурация Путина стала причиной раскола в ЕС

«Выбор за ними»: кто пришёл и кто бойкотировал инаугурацию Путина

Путин в пятый раз вступил в должность президента РФ: яркие фото инаугурации