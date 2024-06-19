Во Львове сообщили о повреждении здания НИИ Власти Львовской области заявили о повреждении здания НИИ в областном центре

Фото: МЧС Украины

Во Львове было повреждено административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок, заявил глава Львовской области Максим Козицкий. Он утверждает, что урон строению нанесен в ходе ночной атаки беспилотников.

По словам Козицкого, в результате взрыва ранения получили два человека, у одного из них переломы и множественные осколочные раны. У самого здания разрушены крыша, стены и перекрытие второго этажа на площади 800 квадратных метров.

Также власти области сообщили о повреждении офисного здания в селе Малехове. Отмечается, что в результате пострадали двое мужчин. Ночью в регионе объявляли воздушную тревогу.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказывал, что Вооруженные силы России в ночь на 19 июня нанесли удары по военным объектам и объектам энергетической инфраструктуры Львова. По его словам, в городе отмечены перебои со светом. Он уточнил, что в подвергшемся удару доме располагались военные и небольшой склад со снарядами. Удар был нанесен около 05:20. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.