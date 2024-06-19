В подполье рассказали об ударах по объектам во Львове Лебедев: ВС России ночью нанесли удары по объектам во Львове

Фото: МЧС Украины

Вооруженные силы РФ в ночь на 19 июня нанесли удары по военным объектам и объектам энергетической инфраструктуры Львова, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в городе отмечены перебои со светом. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В 03:20 в пригороде Львова прозвучал первый взрыв. Наши товарищи сообщают, что взрыв был со стороны северной окраины Львова. В 03:30 прозвучал очень мощный взрыв, в пригороде Малехов. Попадание пришлось по трехэтажному дому, где дислоцировались ВСУ, — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что в подвергшемся удару доме располагались военные и небольшой склад со снарядами. Также удар был нанесен около 05:20. По данным Лебедева, «звук взрыва шел со стороны Львовской ТЭЦ-2». Сама ТЭЦ осталась целой, но одна-две анкерные опоры ЛЭП повреждены, уточнил он. Координатор подполья отметил, что во Львове после взрыва начались перебои со светом.

Ранее украинские СМИ сообщили, что во Львове прогремели взрывы, звуки прозвучали на фоне сигнала воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ночью на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Стало известно о взрывах также в Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Хмельницкой областях. Кроме того, в Кривом Роге повреждение получило частное промышленное предприятие.