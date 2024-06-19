ВСУ выпустили десятки снарядов из «Града» по подконтрольному им селу Марочко: ВСУ из «Града» обстреляли подконтрольное им село Невское в ЛНР

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли подконтрольное Киеву село Невское в Луганской Народной Республике, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, украинская армия ударила из реактивных систем залпового огня «Град».

Со стороны украинских боевиков зафиксирован удар по оккупированному населенному пункту Невское с применением РСЗО [калибра] 122 мм. Огонь велся из БМ-21 «Град» было использовано не менее 40 боеприпасов, — заявил Марочко.

Эксперт предположил, что обстрел мог быть «дружественным огнем» и ошибкой в расчетах артиллеристов или целенаправленным ударом, который может послужить основанием для дискредитации российской армии.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что украинский октокоптер атаковал дом в поселке Теткино. По его словам, в результате удара никто не пострадал, загорелась хозяйственная постройка. Он уточнил, что огонь потушили спасатели и участники добровольной пожарной дружины.

Кроме того, под атаку дронов ВСУ попали несколько населенных пунктов Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ударов никто не пострадал. В селе Вергилевка Белгородского района БПЛА ударил по частному жилому дому, строение полностью сгорело. В Грайворонском городском округе в селе Мокрая Орловка дрон-камикадзе влетел в жилище через окно и сдетонировал, в доме выбиты окна и повреждены стены, рассказал он.