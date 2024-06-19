Дрон ВСУ атаковал частный дом в Курской области Врио губернатора Смирнов: дрон ВСУ атаковал дом в Курской области

Фото: МО Украины

Украинский октокоптер атаковал дом в поселке Теткино в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов. По его словам, в результате удара никто не пострадал, загорелась хозяйственная постройка.

Сегодня украинский октокоптер атаковал домовладение в посёлке Теткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал, — написал Смирнов.

Врио губернатора уточнил, что пожар в хозяйственных постройках потушили спасатели и участники добровольной пожарной дружины. Смирнов поблагодарил пожарных «за мужество и самоотверженный труд».

Ранее сообщалось, что украинская армия за сутки атаковала свыше 10 населенных пунктов Курской области. Врио главы региона Алексей Смирнов отметил, что обстрелам подверглись Суджанский, Кореневский, Глушковский и Рыльский районы. Никто из местных жителей при этом не пострадал.

В ночь на 17 июня Вооруженные силы Украины также предприняли попытки атаковать Липецкую область с помощью беспилотников. Губернатор Игорь Артамонов заявил, что мирные жители не пострадали, но обломки одного из дронов упали на крышу частного дома.