Несколько поселков Белгородской области оказались под огнем ВСУ Гладков: ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области

Фото: МО Украины

Под атаку дронов ВСУ попали несколько населенных пунктов Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал.

ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали частный жилой дом в селе Вергилевка Белгородского района. В результате взрыва дом полностью сгорел. В Грайворонском городском округе в селе Мокрая Орловка дрон-камикадзе влетел через окно в частный жилой дом и сдетонировал. В доме выбиты окна и повреждены стены, — написал губернатор.

Также, уточнил он, в Новостроевке-Первой беспилотник сдетонировал в воздухе между двумя частными домовладениями — в результате взрыва пробиты крыши, выбиты окна и посечены фасады домов. Еще один беспилотник атаковал город Грайворон — в частном доме пробило крышу. В селе Головчино в результате детонации дрона в частном доме выбило окно, также осколками посечены лобовые стекла у двух автомобилей.

Ранее украинская армия за сутки атаковала свыше 10 населенных пунктов Курской области. Врио главы региона Алексей Смирнов отметил, что обстрелам подверглись Суджанский, Кореневский, Глушковский и Рыльский районы. Никто из местных жителей при этом не пострадал.

В ночь на 17 июня Вооруженные силы Украины также предприняли попытки атаковать Липецкую область с помощью беспилотников. Губернатор Игорь Артамонов заявил, что мирные жители не пострадали, но обломки одного из дронов упали на крышу частного дома.