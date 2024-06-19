В Швейцарии ответили, существует ли физическая версия коммюнике по Украине МИД Швейцарии: физической версии итогового коммюнике по Украине не существует

Фото: URS FLUEELER / POOL/ТАСС

Физической версии коммюнике по итогам мирной конференции по Украине в Швейцарии, нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД конфедерации Пьер-Ален Эльчингер. По его словам, документ представляет собой «живой список», который государства могут подписать на сайте швейцарского внешнеполитического ведомства.

Коммюнике не было подписано физически, поэтому физической копии не существует. На сайте МИД Швейцарии совместное коммюнике размещено со списком стран, которые его поддерживают. Это «живой список», поскольку государства и международные организации могут продолжать присоединяться к коммюнике, — сказал он.

Эльчингер добавил, что к этому «живому списку» могут присоединиться даже те государства, которые не участвовали в конференции. По его словам, также страны могут быть исключены из этого документа.

Вице-премьер Италии Антонио Таяни ранее заявил, что страны, которые приняли участие в конференции по Украине в Швейцарии, но не ставшие подписывать итоговое коммюнике, не захотели таким образом ссориться с Россией. По его словам, к ним относятся Индия, Индонезия, Колумбия, Мексика, Саудовская Аравия, ОАЭ и ЮАР.

До этого депутат Верховной рады Евгений Шевченко отметил, что власти Украины допустили ошибку, не пригласив Россию на конференцию. По его словам, у Киева не будет еще одного шанса встретиться с Москвой, поскольку второй саммит уже не состоится.