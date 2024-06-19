В Госдуме рекомендовали признать ВСУ террористической организацией

Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

В Госдуме предложили инициировать признание Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины и республиканского Главного управления разведки террористическими организациями передает ТАСС. С таким предложением парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних обратилась к Генпрокуратуре и ФСБ.

Рекомендовать Генеральной прокуратуре Российской Федерации во взаимодействии с Федеральной службой безопасности Российской Федерации инициировать признание Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны Украины террористическими организациями, — отмечается в документе.

Ранее Южный окружной военный суд признал украинское вооруженное формирование«Грузинский национальный легион» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) террористической организацией, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Формирование внесено в Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, теперь его деятельность запрещена на территории России.