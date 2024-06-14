Суд в России признал еще одно украинское формирование террористическим Суд в РФ признал «Грузинский национальный легион» террористической организацией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Южный окружной военный суд признал украинское вооруженное формирование «Грузинский национальный легион» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) террористической организацией, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России. Формирование внесено в Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, теперь его деятельность запрещена на территории России.

На основании собранных ФСБ доказательств Южный окружной военный суд признал военизированное формирование «Грузинский национальный легион» террористической организацией, — говорится в сообщении.

Подразделение создано в 2014 году и принимало участие в боях в Донбассе. Сейчас оно входит в состав 25-го батальона территориальной обороны Киевской области. Командир отряда Мамука Мамулашвили заочно арестован Басманным судом города Москвы.

Ранее Белгородская область подверглась серии массированных атак со стороны ВСУ. Украинская армия использовала беспилотники и тактический ракетный комплекс «Точка-У». Военкор Александр Коц уточнил, что ответственность за атаки на российское приграничье взяли на себя «Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Президент России Владимир Путин заявил, что «Русский добровольческий корпус» напоминает власовцев. Политик отметил, что всем хорошо известно, чем они закончили.