Октокоптер влетел в дом, гибель двух брянчан: как ВСУ атакуют РФ 19 июня

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Четыре человека получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны Киева. Трое жителей Белгородской области пострадали при налетах украинских БПЛА. Два человека погибли в Брянской области, подорвавшись на мине. Десять населенных пунктов Курской области оказались под огнем ВСУ. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Четыре человека пострадали в результате обстрелов ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 43 случая ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 21 обстрел на Горловском направлении, 19 — на Донецком, два — на Докучаевском и один — на Волновахском. Военные ВСУ выпустили 122 боеприпаса по региону. Четыре человека пострадали в результате обстрелов, два жилых дома получили повреждения. В Еленовке беспилотник атаковал автозаправку.

«В Петровском районе Донецка пострадал мужчина 1991 года рождения. В Старомихайловке ранен мужчина 1968 года рождения. В селе Красная Поляна Волновахского муниципального округа пострадали женщины 1956 и 1987 годов рождения (ранения легкой и средней степени тяжести)», — уточнил глава ДНР Денис Пушилин.

Гладков сообщил о трех пострадавших при ударах БПЛА в Белгородской области

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере два раза. По данным Минобороны РФ, были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа в течение дня. Системы противовоздушной обороны сбили еще два БПЛА над регионом утром 19 июня.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины атаковали с помощью артиллерии и более чем полусотни дронов 44 населенных пункта региона. В частности, под огнем оказались Журавлевка, Разумное, Лозовая Рудка, Долгое, Козинка, Безымено, Грайворон, Прилесье, Шебекино, Муром, а также Новостроевка-Первая.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

В результате ударов ВСУ получили повреждения 36 частных и три многоквартирных жилых дома, четыре надворные постройки, гараж, восемь легковых автомобилей, а также линии электропередачи.

Трое мирных жителей пострадали при обстрелах. В Березовке после удара дрона-камикадзе по машине врачи выявили у женщины контузию, множественные осколочные ранения бедра и спины, а у мужчины — сотрясение головного мозга. В Грайвороне мирный житель получил осколочные ранения ног и сотрясение мозга в результате взрыва боеприпаса, сброшенного с БПЛА.

Министерство обороны России не комментировало слова Гладкова об ударах украинских военных по Белгородской области.

Губернатор сообщил об ударах ВСУ по десяти населенным пунктам Курской области

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Новый Путь, Волфинский, Ходейково, Веселое, Гордеевка, Викторовка, Успеновка, Свердликово и Горналь, а также поселок Теткино и одноименный пункт пропуска. Местные жители не пострадали.

Беспилотники ВСУ, по словам губернатора, атаковали Горналь, Новый Путь, Гордеевку, Викторовку и пункт пропуска «Крупец». Обошлось без жертв и пострадавших.

В ночь на 19 июня украинский октокоптер (беспилотник с восемью винтами) влетел в жилой дом в Теткино, заявил Смирнов. В результате прилета загорелась хозяйственная постройка. Никто из местных жителей не пострадал.

«Возникший пожар в хозяйственных постройках удалось ликвидировать силами спасателей и добровольной пожарной дружины», — написал губернатор в Telegram-канале.

Министерство обороны России не комментировало сообщения Смирнова об ударах ВСУ по Курской области.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Богомаз сообщил о подрыве людей на мине под Брянском

Два человека погибли и один получил ранения, подорвавшись на мине в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, местные жители зашли в запретную зону в Климовском районе, проигнорировав предупреждения об опасности.

«На месте происшествия работают оперативные службы. Прошу проявлять бдительность и не посещать в приграничных населенных пунктах территории, где установлены предупреждающие знаки с указанием минной опасности», — написал губернатор в Telegram-канале.

Министерство обороны России не комментировало информацию Богомаза о гибели жителей области в результате взрыва мины.

Читайте также:

Танкисты поразили укрепрайон ВСУ под Работино: новости СВО на утро 19 июня

В Госдуме рекомендовали признать ВСУ террористической организацией

Путин раскрыл, чего ждет от СВО

Медведев пригрозил последствиями, если Киев не примет предложения Путина