Атаки ВСУ на Россию: какие регионы подверглись опасности ночью 19 июня

Фото: МО Украины

Украинские военные каждый день совершают атаки на Россию. Какие регионы оказались в опасности ночью 19 июня?

Курская область

Ночью 19 июня врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что на территории Курской области объявлен режим атаки БПЛА. По его словам, силы противовоздушной обороны приведены в боевую готовность.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

Ранее украинская армия за сутки атаковала свыше 10 населенных пунктов Курской области, сообщил Смирнов. По его информации, обстрелам подверглись Суджанский, Кореневский, Глушковский и Рыльский районы. Никто из местных жителей при этом не пострадал.

«В течение дня неоднократно обстреливались село Горналь Суджанского района, села Гордеевка и Троицкое, деревни Успеновка и Викторовка Кореневского района, поселок Теткино, село Кульбаки и деревня Елизаветовка Глушковского района. Никто из жителей не пострадал», — говорится в сообщении.

Сбросы боеприпасов с беспилотников ВСУ и атаки дронов-камикадзе зафиксировали недалеко от деревень Успеновка и Викторовка Кореневского района, поселка Краснооктябрьский Глушковского района, а также села Бегоща Рыльского района. Отмечается, что в результате действий украинской армии повреждены линии электропередачи в поселке Краснооктябрьский, без света временно остаются жители села Волфино и поселка Волфинский Глушковского района.

Белгородская область

Под атаку дронов ВСУ попали несколько населенных пунктов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал.

«ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали частный жилой дом в селе Вергилевка Белгородского района. В результате взрыва дом полностью сгорел. В Грайворонском городском округе в селе Мокрая Орловка дрон-камикадзе влетел через окно в частный жилой дом и сдетонировал. В доме выбиты окна и повреждены стены», — написал губернатор.

Также, уточнил он, в Новостроевке-Первой беспилотник сдетонировал в воздухе между двумя частными домовладениями — в результате взрыва пробиты крыши, выбиты окна и посечены фасады домов. Еще один беспилотник атаковал город Грайворон — в частном доме пробило крышу. В селе Головчино в результате детонации дрона в частном доме выбило окно, также осколками посечены лобовые стекла у двух автомобилей.

Могут ли ВСУ начать бить вглубь России западным оружием

В материале National Interest сказано, что Североатлантический альянс приблизился к поворотному моменту в вопросе поддержки Киева. Издание пишет, что администрация американского лидера Джо Байдена одобрила использование собственного вооружения для ударов вглубь России.

«НАТО переживает важный поворотный момент в своей поддержке обороны Украины от России. Администрация Байдена с несколькими европейскими союзниками Соединенных Штатов одобрили использование американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России», — говорится в публикации.

Кроме того, в материале отмечается, что возможность присутствия инструкторов блока на Украине создает ситуацию с высоким риском. Военнослужащие из США, Франции или других стран будут уязвимы для преднамеренных или случайных ударов со стороны Вооруженных сил России, добавили авторы материала. Также журналисты пишут, что эскалация конфликта не только поставит под угрозу жизнь американского персонала, но и рискует втянуть Вашингтон в более широкую конфронтацию с Москвой.

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