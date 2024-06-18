«Ударный кулак» России готов бить у Харькова: новости СВО на вечер 18 июня

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нарастили «ударный кулак» на участке от Райгородки до Нововодяного, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на данные аналитиков Deep State. Согласно публикации, войска РФ активно готовятся к мощному наступлению в сторону Боровой Харьковской области. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения специальной военной операции к утру 18 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Что готовят ВС России под Харьковом

«Страна» пишет, что для прорыва российская армия сосредоточила на данном направлении одну дивизию и четыре полка. По подсчетам аналитиков, Россия стянула на участок от Райгородка до Нововодяного до 10 тысяч человек личного состава и около 450 единиц боевой техники, в том числе 200 артиллерийских систем.

Как отметило издание, ВС РФ обеспечили численное превосходство над ВСУ. Последние три недели войска прощупывают оборону противника и безостановочно проводят штурмы. Предполагается, что Россия планирует сперва выйти на линию Надежда — Новоегоровка, а после на Першотравневое — Чернещина.

Фото: МО РФ

Удар по западной технике ВСУ

Российские войска поразили склад с западной техникой ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Как отмечается, на объекте осуществлялось распределение поставленного Киеву тяжелого вооружения.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражены: цех производства ударных БпЛА, склад военно-технического имущества 44-й артиллерийской бригады ВСУ, с которого осуществлялась разгрузка и распределение вооружения и военной техники, поставленных киевскому режиму странами Запада, скопления живой силы и техники противника в 124-х районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения группировки войск «Север» отразили две контратаки на Харьковском направлении. На данном участке противник потерял до 130 военнослужащих, БТР Stryker производства США, САУ М109 Paladin и установку «Гвоздика.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в течение прошедших суток улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 144-й пехотной, 24-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Камышевка, Новгородское и Торецк Донецкой Народной Республики», — добавили в МО.

Фото: МО РФ

ВСУ придумали новый маневр с «Бабой-ягой»

Вооруженные силы Украины начали использовать беспилотники «Баба-яга» ночью, написал в Telegram-канале сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. По его словам, ВСУ при помощи дронов дистанционно минируют прифронтовые дороги. Так обычно делается только перед наступлением, уточнил сенатор.

«Украинские „Бабы-яги“ теперь используются противником ночью только для дистанционного минирования всех наших прифронтовых дорог. Так обычно делается перед наступлением», — сообщил Рогозин.

Дроны ВСУ продолжают атаковать российские регионы

В Азове в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. По предварительным данным, жертв нет.

«Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня. На место выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС», — написал он.

Также село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотника, сообщил в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, есть пострадавшая.

«Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную ЦРБ. В настоящее время пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь, после чего бригада скорой перевезет ее в городскую больницу № 2 города Белгорода для дальнейшего лечения», — написал Гладков.

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