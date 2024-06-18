В США сделали неожиданное заявление о «поворотном моменте» на Украине NI: НАТО переживает поворотный момент в вопросе поддержки Украины

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency.Global Look Press

HIMARS

Североатлантический альянс приблизился к поворотному моменту в вопросе поддержки Киева, говорится в материале National Interest. Издание пишет, что администрация американского лидера Джо Байдена одобрила использование собственного вооружения для ударов вглубь России.

НАТО переживает важный поворотный момент в своей поддержке обороны Украины от России. Администрация Байдена в союзе с несколькими европейскими союзниками Соединенных Штатов одобрила использование американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России, — говорится в публикации.

Кроме того, в материале отмечается, что возможность присутствия инструкторов Блока на Украине создает ситуацию с высоким риском. Военнослужащие из США, Франции или других стран будут уязвимы для преднамеренных или случайных ударов со стороны Вооруженных сил России, добавили авторы. Также журналисты пишут, что эскалация конфликта не только поставит под угрозу жизнь американского персонала, но и рискует втянуть Вашингтон в более широкую конфронтацию с Москвой.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне писало, что украинским властям понадобилось 90 минут, чтобы убедить США разрешить удары по России. Киев начал переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином только после одобрения конгрессом военной помощи на более чем $60 млрд и наступления ВС РФ в Харьковской области.