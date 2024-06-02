Стало известно, как Украина убедила США разрешить удары по России WP: Украину за 90 минут убедила США разрешить удары по России

Украинским властям понадобилось 90 минут, чтобы убедить Соединенные Штаты разрешить удары по России, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне. Киев решился на переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином только после одобрения конгрессом военной помощи более чем в $60 млрд и наступления ВС РФ в Харьковской области. Беседа украинских представителей и американских чиновников прошла по видеосвязи.

В течение 90 минут украинцы убедительно доказывали возможность использовать американское оружие для ответного огня через границу с Россией, чтобы предотвратить захват их города, — сказано в материале.

Затем Салливан и Остин обратились к президенту Джо Байдену с просьбой удовлетворить просьбу Украины об ударах по России. Американский лидер потребовал от своей администрации уточнить условия подобной инициативы и оформить ее на документах. Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил главу государства, что ситуация серьезная и не стоит затягивать с решением. Отмечается, что на согласование просьбы Киева ушло 17 дней.