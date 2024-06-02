Украинским властям понадобилось 90 минут, чтобы убедить Соединенные Штаты разрешить удары по России, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне. Киев решился на переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином только после одобрения конгрессом военной помощи более чем в $60 млрд и наступления ВС РФ в Харьковской области. Беседа украинских представителей и американских чиновников прошла по видеосвязи.
В течение 90 минут украинцы убедительно доказывали возможность использовать американское оружие для ответного огня через границу с Россией, чтобы предотвратить захват их города, — сказано в материале.
Затем Салливан и Остин обратились к президенту Джо Байдену с просьбой удовлетворить просьбу Украины об ударах по России. Американский лидер потребовал от своей администрации уточнить условия подобной инициативы и оформить ее на документах. Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил главу государства, что ситуация серьезная и не стоит затягивать с решением. Отмечается, что на согласование просьбы Киева ушло 17 дней.