Российский регион могут атаковать дроны ВСУ Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявлен режим опасности атаки БПЛА

Режим атаки БПЛА объявлен на территории Курской области, заявил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, силы ПВО в боевой готовности.

Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, — написал он.

Украинская армия за сутки, 17 июня, атаковала свыше 10 населенных пунктов Курской области. Алексей Смирнов уточнил, что обстрелам подверглись Суджанский, Кореневский, Глушковский и Рыльский районы. Никто из местных жителей при этом не пострадал.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков известил, что по меньшей мере три мирных жителя пострадали от обстрела украинскими войсками села Гора-Подол. Пострадавших с контузией и минно-взрывными травмами доставили в Грайворонскую ЦРБ.

Кроме того, несколько поселков в Белгородской области попали под огонь ВСУ. В Новостроевке-Первой беспилотник сдетонировал в воздухе между двумя частными домовладениями — в результате взрыва пробиты крыши, выбиты окна и посечены фасады домов. Еще один беспилотник атаковал город Грайворон. В селе Головчино в результате детонации дрона в частном доме выбило окно.