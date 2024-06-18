Путин раскрыл, чего ждет от СВО Путин заявил, что не сомневается в победе России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе форума-выставки, посвященного двухлетней годовщине работы благотворительного фонда «Народный фронт. Все для Победы!», выразил уверенность, что РФ ждет победа в ходе специальной военной операции. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, российское общество и армия вместе могут ответить на любые вызовы.

Глава государства отметил, что на собранные волонтерами и неравнодушными гражданами средства уже закуплены и отправлены в войска бронежилеты, аптечки, продукты питания, беспилотники и другие необходимые на фронте вещи. Часть приобретенной техники была произведена на основе инновационных разработок российских специалистов, подчеркнул президент.

Такая идущая от сердца забота укрепляет боевой дух наших солдат и офицеров. Убедительно показывает, что вместе мы ответим на любые вызовы. А значит — победа будет за нами, — сказал Путин.

Ранее в Якутии на полигоне высокоточной стрельбы прошли соревнования между местными жителями и сотрудниками службы безопасности президента, сообщил глава региона Айсен Николаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, жители республики выиграли дневные стрельбы.