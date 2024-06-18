Якутяне посоревновались в стрельбе с охраной Путина Глава Республики Саха: якутяне выиграли дневные стрельбы с охраной Путина

В Якутии на полигоне высокоточной стрельбы прошли соревнования между местными жителями и сотрудниками службы безопасности президента, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы региона Айсена Николаева на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, жители республики выиграли дневные стрельбы.

Про полигон высокоточной стрельбы мы рассказали, но не рассказали главное: ночную стрельбу выиграли сотрудники вашей службы безопасности, а дневную выиграли якутяне, — заявил Николаев.

Путин в ответ сказал, что не удивлен этим результатом.

Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию 18 июня. Он стал для главы государства первым с сентября 2014 года. В Якутии президенту представили достижения региона в IT-сфере и оборонной промышленности. Он встретится с работающими в регионе специалистами и учащимися Высшей школы музыки им. В. А. Босикова.

Путин вспомнил о суровом холоде Якутии во время встречи с участниками программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Муравьев-Амурский-2030» и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток. Глава государства рассказал, что посещал регион при 50 градусах мороза. Тогда, по его словам, он боялся «дотрагиваться до ушей».