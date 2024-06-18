Путин прибыл в Якутию впервые с 2014 года

Фото: kremlin.ru/Сергей Карпухин/ТАСС

Владимир Путин прибыл в Якутск

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию, сообщается на сайте Кремля. Он стал для главы государства первым с сентября 2014 года. С этого начнется большая поездка Путина по Дальнему Востоку.

Как отмечается, в Якутии президент ознакомится с достижениями региона в IT-сфере и оборонной промышленности, встретится с работающими в регионе специалистами и учащимися Высшей школы музыки им. В. А. Босикова. Также глава государства проведет встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. Вечером Путин отправится с госвизитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, а на следующий день — во Вьетнам.

Столицу КНДР Пхеньян перед визитом президента России уже украсили его портретами, российскими флагами и приветственными плакатами. Лозунги посвящены дружбе и сплоченности двух стран. Флаги РФ и Северной Кореи появились даже на фасадах высоток. Эта поездка в республику станет для Путина второй. В первый раз он был в Пхеньяне в начале первого президентского срока, 19−20 июля 2000 года.

В статье для северокорейской газеты «Нодон Синмун» президент России написал, что высоко ценит поддержку КНДР в проведении СВО на Украине. Российский лидер также упомянул солидарность Пхеньяна с Москвой по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке ООН.