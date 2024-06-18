В Якутске перед визитом Путина задержали блогера Автора Telegram-канала «Честная Якутия» Шепелова задержали перед визитом Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В Якутске днем 18 июня полицейские задержали автора Telegram-канала «Честная Якутия» Петра Шепелова, пишет Yakutia info со ссылкой на племянника блогера. Его увезли в отделение «для разбирательств». Утром в Telegram-канале появилось видео и сообщение о «возможной слежке за одним честным человеком и блогером». Журналисты связывают задержание с приездом в Якутск президента РФ Владимира Путина.

Петр выносил мусор, мы должны были пойти на почту. Тут приехали на гражданском автомобиле участковый отдела 202-го микрорайона, сотрудник МВД в маске и один неизвестный человек, который снимал на видео. Они сказали, что задерживают Петра по административному делу и попросили сесть в машину, — рассказал племянник Шепелова, отметив, что полицеские не назвали причину задержания.

Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию 18 июня. Он стал для главы государства первым с сентября 2014 года. В Якутии президенту представят достижениями региона в IT-сфере и оборонной промышленности. Он также встретится с работающими в регионе специалистами и учащимися Высшей школы музыки им. В. А. Босикова. Также российский лидер проведет встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Уже вечером 18 июня Путин отправится в КНДР. Пхеньян по случаю визита президента РФ украсили его портретами, российскими флагами и приветственными плакатами. Лозунги посвящены дружбе и сплоченности двух стран. Флаги РФ и Северной Кореи появились даже на фасадах высоток.