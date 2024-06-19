Танкисты поразили укрепрайон ВСУ под Работино: новости СВО на утро 19 июня

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Танковый экипаж Т-80 БВМ группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России уничтожил укрепрайон ВСУ, расположенный севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что ВСУ открыли огонь по машине, однако танкисты продолжили выполнять боевую задачу и успешно ее завершили.

Также была уничтожена группа украинской пехоты в количестве восьми человек. После поражения цели экипаж оперативно вывел машину с огневой позиции. Никто из российских танкистов не пострадал, уточнили в министерстве.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения специальной военной операции к вечеру 18 июня, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреляли Белгородскую область

Под атаку дронов ВСУ попали несколько населенных пунктов Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Фото: МО Украины

В Новостроевке-Первой беспилотник сдетонировал в воздухе между двумя частными домовладениями — в результате взрыва пробиты крыши, выбиты окна и посечены фасады. Еще один беспилотник атаковал город Грайворон — в частном доме пробило крышу. В селе Головчино в результате детонации дрона в частном доме выбило окно. В селе Вергилевка в одном из домов произошел взрыв, постройка полностью сгорела.

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины также атаковал легковой автомобиль в районе села Березовка Борисовского района. По словам губернатора, при ударе пострадали двое мирных жителей. У женщины контузия, множественные осколочные ранения бедра и спины, у мужчины — сотрясение головного мозга. Бригадами скорой пострадавшие доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Рогов объяснил, чем сейчас занята украинская армия на Запорожском направлении

Пока на Запорожском направлении не наблюдается признаков подготовки украинской армии к масштабному наступлению, сказал NEWS.ru председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов. Так он прокомментировал сообщения о том, что ВСУ стали по ночам использовать дроны «Баба-яга» для минирования прифронтовых дорог.

По его словам, такой практике больше года, применяется она с одной целью — ухудшить логистику обеспечения российских подразделений на передовой, затруднить подвоз боеприпасов и всего необходимого, а также вывоз на эвакуацию раненых. Дронов у противника становится все больше, поэтому возникает ощущение, что украинская армия стала активнее минировать дороги, пояснил эксперт. Он добавил, что инициатива на этом участке фронта находится в руках российских подразделений.

Фото: МО Украины

Российские военные одним ударом уничтожили пост БПЛА ВСУ

Ивановские десантники уничтожили пост БПЛА в районе населенного пункта Часов Яр, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там уточнили, что для этого понадобился всего один точный удар оператора FPV-дрона в окно здания, где находился расчет противника, передает РИА Новости.

Также были уничтожены танки противника, меняющие позиции. Грамотные действия расчетов БПЛА ВДВ также сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для подразделений ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

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