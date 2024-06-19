Российские военные под огнем ВСУ уничтожили укрепрайон у Работино МО: группировка войск «Днепр» уничтожила укрепрайон ВСУ у Работино

Фото: МО РФ

Танковый экипаж Т-80 БВМ группировки войск «Днепр» уничтожил укрепрайон ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что ВСУ открыли огонь по машине, но танкисты продолжили выполнять боевую задачу и успешно ее завершили.

Танковый экипаж Т-80 БВМ 70-го мотострелкового полка группировки войск «Днепр» поразил вражеский укрепрайон, а также уничтожил группу пехоты ВСУ в количестве восьми человек севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, — рассказали в МО.

После поражения цели экипаж оперативно вывел машину с огневой позиции. Никто из танкистов не пострадал, уточнили в министерстве.

Ранее ивановские десантники уничтожили пост БПЛА в районе населенного пункта Часов Яр. В Минобороны заметили, что для этого понадобился всего один точный удар. Затем были уничтожены танки, меняющие позиции. Грамотные действия расчетов БПЛА ВДВ также сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для подразделений ВСУ, указали в военном ведомстве.

До этого украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на сведения аналитического ресурса Deep State информировало, что Вооруженные силы России нарастили «ударный кулак» на участке от Райгородки до Нововодяного. Согласно публикации, войска активно готовятся к мощному наступлению в сторону Боровой Харьковской области, для прорыва российская армия сосредоточила на данном направлении одну дивизию и четыре полка. В Минобороны РФ информацию не комментировали.