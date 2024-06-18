Подполье сообщило о прибытии десятков франкоязычных наемников в Одессу Подполье: около 60 говорящих на французском наемников прибыли в порт Одессы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приблизительно 60 наемников, говорящих на французском языке, были замечены в морском порту Одессы, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья. По его словам, иностранцы прибыли на трех катерах, они были вооружены и экипированы.

Местные жители зафиксировали факт прибытия в Одесский морской порт трех катеров с иностранными наемниками общей численностью около 60 человек. Прибывшие были вооружены, экипированы и общались между собой на французском языке, — заявил подпольщик.

Он уточнил, что наемников заметили в Одессе еще 9 июня. Прибыв в порт, французы рассредоточились по городу. По словам подпольщика, они стараются не покидать места своего проживания и избегают любых контактов с местными жителями.

Ранее боец группировки войск «Днепр» с позывным Малой сообщил, что российские военные столкнулись с наемниками ВСУ на островах в пойме Днепра. По его словам, иностранцы носили шевроны ВС Польши и Грузии. Как считает Малой, украинское командование не отправляет на серьезные операции наемников, поскольку их солдаты не обладают боевой выучкой и моральным духом.

До этого появились кадры, на которых военные ВСУ расстреливают группу темнокожих наемников. В ролике четверо бойцов стоят на коленях у стены в полуразрушенном здании.