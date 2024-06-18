Украинские дроны повредили пять домов в российском регионе Гладков: в селах Новостроевка-Первая и Безымено повреждены пять домов из-за ВСУ

Фото: МО Украины

Украинские войска ударили беспилотниками сразу по двум населенным пунктам в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате налета дронов в селе Новостроевка-Первая были повреждены четыре частных дома, и еще один в селе Безымено.

В селе Новостроевка-Первая различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, заборы и входные группы. В селе Безымено в результате сброса боеприпаса в одном частном домовладении выбиты окна, — говорится в сообщении.

По предварительной оценке, никто из проживающих в домах при ударе беспилотников не пострадал. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Согласно сведениям Минобороны России, украинские войска атаковали Белгородскую область при помощи БПЛА около 12:50 по московскому времени. Один дрон был сбит средствами противовоздушной обороны в небе над регионом.

Ранее Гладков сообщал об ударе украинских войск по селу Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. При детонации беспилотника одна местная жительница получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.