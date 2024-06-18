Медведев пригрозил последствиями, если Киев не примет предложения Путина Медведев: ВС РФ продолжат наступление, если Киев отвергнет предложение Путина

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Если украинские власти не примут предложения президента России Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта, Вооруженные силы РФ продолжат наступление в зоне спецоперации, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, в этом случае граница «санитарного пояса» может быть проложена не в пользу Киева, передает ТАСС.

То есть наши наступательные действия продолжатся, и где закончится граница того самого санитарного пояса, о котором говорил президент нашей страны, пока сказать трудно. Вполне вероятно, это все будет не в пользу действующих украинских властей, — сказал Медведев.

Он отметил, что пока у Украины есть возможность согласиться с предложениями Путина. Однако в случае отказа каждое последующее предложение РФ будет хуже для Киева, чем предыдущее, напомнил Медведев.

Ранее Путин назвал условия для начала переговоров. Украина должна полностью вывести свои войска из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. По словам главы государства, также Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО. Российский лидер пояснил, что Москва «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров по конфликту на Украине.