Два человека подорвались на мине в брянском приграничье Богомаз: два человека погибли при подрыве на мине в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека погибли, один получил ранение при подрыве на мине в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, они зашли в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности. На месте происшествия работают оперативные службы.

В результате подрыва на мине, к сожалению, двое жителей погибли на месте. Один житель получил ранения. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение, ему оказана необходимая помощь, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после подрыва на мине в Шебекино Белгородской области пострадали трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24». Одного мужчину с ранениями конечностей доставили в больницу № 2 города Белгорода. Двое бойцов будут проходить лечение амбулаторно. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что число пострадавших возросло до пяти. В центральную районную больницу города самостоятельно обратился мужчина с признаками контузии.

О создании территориальной обороны Брянской области накануне сообщил и Богомаз. По его данным, в нее уже вступили 200 человек. Штабы теробороны созданы в шести муниципальных образованиях области, отметил губернатор.