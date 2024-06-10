Число пострадавших после подрыва мины в Шебекино увеличилось Гладков: число пострадавших после подрыва мины в Шебекино увеличилось до пяти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Шебекино число пострадавших от подрыва мины возросло до пяти, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, в центральную районную больницу города самостоятельно обратился мужчина с признаками контузии.

В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с признаками контузии. После оказанной медицинской помощи бригадой скорой он доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода. Сотруднику телеканала «Россия 24» успешно проведена операция по извлечению осколка. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Для дальнейшего лечения телеоператора перевели в областную клиническую больницу, — отметил губернатор.

Ранее Гладков рассказал, что после подрыва на мине в Шебекино пострадали трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24». Одного мужчину с ранениями конечностей доставили в больницу № 2 города Белгорода. Двое бойцов будут проходить лечение амбулаторно, уточнил он. На месте работают оперативные службы.

До этого село Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. По словам Гладкова, один из дронов сбросил взрывное устройство на автомобиль, другой — на здание, пострадавших нет.