Богомаз рассказал о создании теробороны в Брянской области Богомаз: в тероборону Брянской области вступили 200 человек

Фото: Владимир Горовых/ТАСС

Александр Богомаз

В территориальную оборону Брянской области уже вступили 200 человек, сообщил в своем Telegram-канале руководитель региона Александр Богомаз. По его словам, штабы теробороны созданы в шести муниципальных образованиях области.

Посетил штаб территориальной обороны в Стародубе. Такие штабы созданы в шести муниципальных образованиях Брянской области согласно указу президента России Владимира Владимировича Путина. Командует теробороной генерал-майор воздушно-десантных войск, который принимал участие непосредственно в боевых действиях, в течение года руководил группировкой «Брянск», — написал Богомаз.

Губернатор отметил, что в тероборону уже вступили более 200 человек, которые прошли подготовку, в том числе обучались оказанию первой помощи, действиям при чрезвычайных ситуациях и получили другие навыки. Среди задач территориальной обороны Богомаз отметил помощь Росгвардии, Минобороны и погрануправлению. По его словам, в здании участка теробороны в Стародубе завершается ремонт, вскоре в него завезут «оружие и необходимое оборудование».

Ранее Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Навлинский район в Брянской области тремя беспилотниками. Все дроны были сбиты средствами противовоздушной обороны. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, сообщил глава области.