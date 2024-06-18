Два человека пострадали при атаке БПЛА на автомобиль в российском регионе Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль с людьми в Белгородской области

Фото: МО Украины

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал легковой автомобиль в районе села Березовка Борисовского района, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, при ударе пострадали двое мирных жителей. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В результате взрыва пострадали двое мирных жителей: у женщины контузия, множественные осколочные ранения бедра и спины, у мужчины — сотрясение головного мозга. Бригадами скорой пострадавшие доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода. <...> Транспортное средство полностью сгорело, — следует из сообщения.

В пресс-службе Минобороны РФ ранее объявили, что в ночь на 17 июня ВСУ пытались атаковать беспилотниками объекты в Воронежской, Липецкой и Белгородской областях. Дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку противника. Один украинский дрон был сбит над Белгородской областью, два — над Воронежской и еще три — над Липецкой.

До этого мирный житель погиб при ударе Вооруженных сил Украины из РСЗО по городу Шебекино. По информации Гладкова, мужчина скончался до приезда медиков. Кроме того, две женщины получили осколочные ранения, еще один пострадавший — контузию. Местным жителям оказали необходимую помощь.